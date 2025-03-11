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В Самаре прокуратура запретила незаконные фотосессии с тигром

В Самару незаконно ввезли тигрицу для необычных фотосессий.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сотрудники правопорядка обнаружили странные объявления об организации экзотических фотосессий с бенгальской тигрицей. В дело вмешалась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

— Прокуратура провела проверку и установила, что тигрицу незаконно ввезли в Самару, нарушая требования к содержанию, а также избегая оформления необходимых ветеринарных документов. Предприниматели опубликовали информацию и искали клиентов через социальные сети, — отметили в сообщении.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры обязали предпринимателя удалить рекламные записи фотосессий из социальных сетей. Виновных привлекли к административной ответственности. О судьбе тигрицы пока ничего неизвестно.