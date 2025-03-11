В Самаре прокуратура запретила незаконные фотосессии с тигром

В Самаре сотрудники правопорядка обнаружили странные объявления об организации экзотических фотосессий с бенгальской тигрицей. В дело вмешалась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
— Прокуратура провела проверку и установила, что тигрицу незаконно ввезли в Самару, нарушая требования к содержанию, а также избегая оформления необходимых ветеринарных документов. Предприниматели опубликовали информацию и искали клиентов через социальные сети, — отметили в сообщении.
По результатам проверки сотрудники прокуратуры обязали предпринимателя удалить рекламные записи фотосессий из социальных сетей. Виновных привлекли к административной ответственности. О судьбе тигрицы пока ничего неизвестно.