Папа отлучился на пару минут: трехлетний ребенок, оставшись без присмотра, повис на балконе многоэтажки

Уже второй день Иркутская область обсуждает нашумевшую историю — маленький мальчик едва не сорвался с балкона шестого этажа в Ангарске. Благо, его спасли соседи. КП-Иркутск удалось связаться с одним из них и узнать, что семью ребенка никто не знает, собственно как и то, что именно произошло. Ответы на некоторые из вопросов дали полицейские. 11 марта 2025 им удалось установить семью мальчика.
— Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили личность ребенка и его отца. По предварительной информации, произошло все 7 марта около 13:00 в 22 квартале. Папа трехлетнего мальчика ремонтировал одну из квартир новостройки, заносил стройматериалы. В это время его сын, оставшись на несколько минут без присмотра, вышел на балкон подъезда, где перелез через парапет и повис, — рассказывают в региональном МВД.
На данный момент с семьей, в которой воспитывается еще трое детей, работают инспекторы. Они провели профилактические беседы, также родителям вынесли официальное предостережение, полиция составила протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию. Мужчин, которые пришли на выручку, планируют наградить.
Важно! Полиция просит не оставлять детей без присмотра — с начала 2025 года как минимум двое несовершеннолетних погибли на пожарах, еще двое попали в ДТП, один — под поезд. Еще один ребенок задохнулся выхлопными газами. 19 детей получили травмы, когда катались с горки, играли с острыми предметами, запускали салюты, купались в ванной и другое.