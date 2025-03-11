Папа отлучился на пару минут: трехлетний ребенок, оставшись без присмотра, повис на балконе многоэтажки

Уже второй день Иркутская область обсуждает нашумевшую историю — маленький мальчик едва не сорвался с балкона шестого этажа в Ангарске. Благо, его спасли соседи. КП-Иркутск удалось связаться с одним из них и узнать, что семью ребенка никто не знает, собственно как и то, что именно произошло. Ответы на некоторые из вопросов дали полицейские. 11 марта 2025 им удалось установить семью мальчика.