В Приморье врачи спасли мужчину, застрявшего в форточке

Как сообщили в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Владивостока», в новогодние праздники 37-летний мужчина после продолжительного застолья вернулся домой, но дверь в квартиру была закрыта. Тогда он попытался проникнуть в жилище через форточку, благо живет на первом этаже. Но и тут его ждала неудача: мужчина застрял в оконном проеме и уснул. Через несколько часов его обнаружили родственники, затянули в квартиру, но тот никак не просыпался и тяжело дышал. Скорая прибыла по вызову через десять минут, к этому времени состояние пациента ухудшилось. Ему провели реанимационные мероприятия и госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 4.