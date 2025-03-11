Омичам увеличат размер социальных пенсий

Социальные пенсии получают те, у кого не хватило стажа для получения страховой. Кроме того, с 1 апреля увеличится размер пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. В их числе военнослужащие, проходящие службу по призыву, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, летчики-космонавты и испытатели, граждане, пострадавшие от техногенных и радиационных катастроф.