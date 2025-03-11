В Ростове 11 марта ожидается тепло до +12 градусов

В Ростове-на-Дону ожидается теплая и пасмурная погода. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.
Во вторник, 11 марта, утром в городе ожидается +4…+5 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут до +12. В вечернее время температура опустится до +11 градусов, а ночью столбики термометров покажут +8 градусов. На протяжении всего дня ожидается пасмурная погода, влажность воздуха составит 92%.
Ветер будет юго-западный до пяти метров в секунду. Отметим, что в ближайшие дни ростовчан ждет по-настоящему весенняя погода. Столбики термометров покажут до +22 градусов. Также на неделе возможны кратковременные дожди.