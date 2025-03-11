В Ростове 11 марта ожидается тепло до +12 градусов

Во вторник, 11 марта, утром в городе ожидается +4…+5 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут до +12. В вечернее время температура опустится до +11 градусов, а ночью столбики термометров покажут +8 градусов. На протяжении всего дня ожидается пасмурная погода, влажность воздуха составит 92%.