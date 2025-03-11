В Домодедово запустили движение поездов

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено, в течение 40 минут движение полностью восстановят, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.
Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию «Домодедово» как в сторону Москвы, так и в область.
«Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено», — написала она.