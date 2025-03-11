Транспортная реформа в Новосибирске: что изменится после реорганизации

Ранее в Новосибирске существовал объединённый департамент транспорта и дорожного хозяйства. Теперь его функции распределены между двумя ведомствами. Департамент транспорта сосредоточится на вопросах пассажирских перевозок, логистики и цифровизации транспортных услуг. В свою очередь, дорожный департамент займётся ремонтом магистралей, содержанием мостов и благоустройством городских территорий.