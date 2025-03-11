Транспортная реформа в Новосибирске: что изменится после реорганизации

Мэрия Новосибирска утвердила новую структуру департамента транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города 10 марта.
Согласно документу, управление организации пассажирских перевозок теперь напрямую подчиняется начальнику департамента Павлу Ивахненко. В его ведении также остаётся отдел финансово-экономической работы.
В новом департаменте транспорта предусмотрен один заместитель начальника. Он будет курировать отдел организационно-правового сопровождения, а также отдел муниципального контроля и административной практики.
В структуре управления организации пассажирских перевозок сформированы два отдела: отдел перевозок и отдел транспортного планирования, развития инфраструктуры и цифровизации.
Ранее в Новосибирске существовал объединённый департамент транспорта и дорожного хозяйства. Теперь его функции распределены между двумя ведомствами. Департамент транспорта сосредоточится на вопросах пассажирских перевозок, логистики и цифровизации транспортных услуг. В свою очередь, дорожный департамент займётся ремонтом магистралей, содержанием мостов и благоустройством городских территорий.
«Разделение функций позволит ускорить решение проблем в сфере общественного транспорта и повысить эффективность модернизации городской инфраструктуры», — говорится в сообщении администрации города.
Эксперты связывают реформу с необходимостью оптимизировать работу транспортной системы мегаполиса и повысить качество услуг для жителей Новосибирска.