Закдума просит ДВЖД чаще пускать вагоны с продуктами в отдалённые посёлки

В Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание по вопросам обеспечения продовольствием и товарами первой необходимости в периоды с марта по май и с ноября по январь. Основные проблемы возникли в Амурском и Ванинском районах, где наблюдаются сложности с доставкой грузов в поселки, к которым не подходят автомобильные дороги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».