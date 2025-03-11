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Закдума просит ДВЖД чаще пускать вагоны с продуктами в отдалённые посёлки

В ряд населённых пунктов Хабаровского края трудно доставлять скоропортящиеся продукты.

Источник: РЖД

В Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание по вопросам обеспечения продовольствием и товарами первой необходимости в периоды с марта по май и с ноября по январь. Основные проблемы возникли в Амурском и Ванинском районах, где наблюдаются сложности с доставкой грузов в поселки, к которым не подходят автомобильные дороги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Амурском районе жители поселков Санболи и Литовко сталкиваются с трудностями снабжения товарами. Единственный грузовой вагон, предусмотренный для этих целей, курсирует раз в 10 дней, что затрудняет доставку скоропортящихся продуктов. Аналогичная ситуация сложилась в поселке Тумнин и селе Тулучи Ванинского района.

Ранее подобные проблемы существовали и в Верхнебуреинском районе. Однако благодаря строительству автодублера БАМа и созданию запаса продуктов местными предпринимателями их удалось решить.

Председатель комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник предложил представителям компании РЖД увеличить частоту рейсов и количество вагонов для перевозки продовольствия. По итогам встречи депутаты направят обращение к руководству ДВЖД для решения проблемы.