Сколько дней отдохнут школьники на весенних каникулах в Казахстане

Ранее в Министерстве науки и высшего образования рассказали, что мартовское Единое национальное тестирование (ЕНТ) уже сдали около 21 тысячи абитуриентов. За первую неделю тестирования самый высокий результат получил школьник из области Абай, который набрал 135 баллов.