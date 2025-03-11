В Иркутске открылась мастерская по переработке пластика

В Иркутске открыли обучающую мастерскую по вторичной переработке композитных видов пластика. Как стало известно КП-Иркутск, все желающие могут сдать зубные щетки, фломастеры, ручки и прочие предметы в пункт приема. После отходы переработают в сырье для новых изделий.
В 2025 году стартует обучающий курс, на котором дизайнеры, экологи, ученые и многие другие смогут больше узнать о переработке, создадут арт-объекты, либо обычные бытовые предметы из переработанного пластика, а если покажут хорошие результаты, то получат место работы в данной сфере.
На сегодняшний день организаторы поставили перед собой цель — переработать как минимум 500 килограммов композитного пластика, а также рассказать как можно больше сибирякам о данном процессе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция нашла семью трехлетнего мальчика, повисшего на балконе шестого этажа в Ангарске.