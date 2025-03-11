В Иркутске открылась мастерская по переработке пластика

В 2025 году стартует обучающий курс, на котором дизайнеры, экологи, ученые и многие другие смогут больше узнать о переработке, создадут арт-объекты, либо обычные бытовые предметы из переработанного пластика, а если покажут хорошие результаты, то получат место работы в данной сфере.