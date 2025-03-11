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В городе Башкирии откроют школу с медицинским уклоном

Это школа № 1 в Стерлитамаке, где на сегодняшний день завершается капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», сообщил глава администрации города Эмиль Шаймарданов.

«Школа № 1 с медицинским уклоном, поэтому здесь постарались создать все необходимые условия для комфортного и успешного обучения профильным предметам. Кабинеты получились светлыми, уютными и современными. Также на этажах предусмотрены рекреационные зоны для полезного времяпрепровождения между уроками», — рассказал мэр Стерлитамака.

Башкирия занимает 2 место в России по числу отремонтированных школ и 3 место по сумме привлеченных на ремонт средств, писал ранее «Башинформ». В еще одну федеральную программу по ремонту детских садов и колледжей включены 16 зданий дошкольных учреждений и 7 колледжей. Кроме того, обновили 215 спортивных залов, 25 открытых спортплощадок.