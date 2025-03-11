В городе Башкирии откроют школу с медицинским уклоном

Башкирия занимает 2 место в России по числу отремонтированных школ и 3 место по сумме привлеченных на ремонт средств, писал ранее «Башинформ». В еще одну федеральную программу по ремонту детских садов и колледжей включены 16 зданий дошкольных учреждений и 7 колледжей. Кроме того, обновили 215 спортивных залов, 25 открытых спортплощадок.