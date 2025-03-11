В Кабардино-Балкарии предлагают очистить Черное море с помощью горной породы

НАЛЬЧИК, 11 марта. /ТАСС/. Ученые из Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) нашли способ очистки Черного моря с помощью серпентинита — особой горной породы, которая при измельчении в порошок связывает мазут, после чего смесь извлекается магнитом. Разработку направили в оперштаб по ликвидации ЧП, сообщили ТАСС в учебном заведении.
«Суть заключается в использовании необычного сорбента — серпентинита, или змеевика, — горной породы, обильно залегающей в горах Кабардино-Балкарии. При измельчении в порошок он действует как губка: впитывает мазут с поверхности воды. Серпентинит обладает высокой пористостью и адсорбционной способностью. После того как он “собрал” мазут, массу легко удалить магнитом — частицы породы магнитятся», — пояснил ТАСС руководитель центра водородных технологий КБГУ Рамазан Тегаев.
У метода есть ключевые преимущества: экологичность, доступность и эффективность. Серпентинит нетоксичен и не вредит морским обитателям. Запасы породы в регионе практически неисчерпаемы, а добыча дешевле, чем закупка синтетических сорбентов. Магнитное удаление сокращает время очистки и минимизирует ручной труд, отмечают в вузе.
В ситуационном центре в Анапе прошло совещание, на котором из представленных 13 вузами страны проектов, разработка КБГУ вошла в число четырех лучших. Проект допустили к полевым испытаниям. Технология, предложенная учеными КБГУ, прошла тестирование на полигоне, где команда Тегаева продемонстрировала, как порошок серпентинита за считанные минуты связывает мазут, после чего смесь быстро извлекается магнитом.
Технология признана одной из самых эффективных и направлена в федеральный оперштаб по ликвидации ЧП. Если ее одобрят, серпентинит станет одним из основных инструментом для очистки Черного моря, пояснили в вузе.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.