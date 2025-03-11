В Кабардино-Балкарии предлагают очистить Черное море с помощью горной породы

«Суть заключается в использовании необычного сорбента — серпентинита, или змеевика, — горной породы, обильно залегающей в горах Кабардино-Балкарии. При измельчении в порошок он действует как губка: впитывает мазут с поверхности воды. Серпентинит обладает высокой пористостью и адсорбционной способностью. После того как он “собрал” мазут, массу легко удалить магнитом — частицы породы магнитятся», — пояснил ТАСС руководитель центра водородных технологий КБГУ Рамазан Тегаев.