Путин отметил госнаградой многодетную семью из Челябинской области

Медаль ордена «Родительская слава» будет вручена Галине и Валерию Кунгуровым за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Орденом «Родительская слава» президент России наградил семью Елиных из Запорожской области, семью Ивкиных из Алтайского края и семью Макаровых из Тверской области.
Медалью ордена «Родительская слава» также награждены семья Александровых из Республики Марий Эл, семья Бариновых, семья Думновых и семья Минеевых из Владимирской области, семья Гараевых из Татарстана, семья Громенко из Башкортостана, семья Докторовых, семья Заволокиных и семья семья Бурмистровых из Рязанской области, семья Неволиных из Свердловской области.