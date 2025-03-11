Путин отметил госнаградой многодетную семью из Челябинской области

Медалью ордена «Родительская слава» также награждены семья Александровых из Республики Марий Эл, семья Бариновых, семья Думновых и семья Минеевых из Владимирской области, семья Гараевых из Татарстана, семья Громенко из Башкортостана, семья Докторовых, семья Заволокиных и семья семья Бурмистровых из Рязанской области, семья Неволиных из Свердловской области.