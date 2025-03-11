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Путин отметил госнаградой многодетную семью из Челябинской области

Владимир Путин отметил госнаградой многодетную семью из Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Медаль ордена «Родительская слава» будет вручена Галине и Валерию Кунгуровым за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом «Родительская слава» президент России наградил семью Елиных из Запорожской области, семью Ивкиных из Алтайского края и семью Макаровых из Тверской области.

Медалью ордена «Родительская слава» также награждены семья Александровых из Республики Марий Эл, семья Бариновых, семья Думновых и семья Минеевых из Владимирской области, семья Гараевых из Татарстана, семья Громенко из Башкортостана, семья Докторовых, семья Заволокиных и семья семья Бурмистровых из Рязанской области, семья Неволиных из Свердловской области.