Мэр Омска Шелест: «Материалы и спецтехника к прохождению паводка готовы»

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал о том, как Омск готовится к прохождению паводкового периода. В частности, в зоне риска по подтоплениям паводковыми водами в период таяния снега могут оказаться подземные переходы.
Как сообщил Сергей Шелест, специалисты БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», на чьем балансе находятся эти городские сооружения, провели проверку насосного оборудования в подземных переходах и подготовили необходимые материалы и спецтехнику.
«В арсенале имеются компрессоры, генераторы и многое другое. Не отказываемся и от практики заготовки мешков с песком — на данный момент на базе предприятия их порядка 200, плюс резерв в 100 тонн. Также готов запас щебня в объеме 8 тонн», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
В период активного снеготаяния мэр поручил руководителю бюджетного учреждения Владимиру Рудковскому лично следить за состоянием объектов, находящихся на балансе предприятия.
В целом за БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» в Омске числится 41 объект: 20 подземных пешеходных переходов, 6 мостов, 11 путепроводов, 1 пешеходный мост, 2 надземных пешеходных перехода и 1 подпорная стенка.
Напомним, по прогнозам синоптиков, период активного снеготаяния начнется в Омске с 18 марта.