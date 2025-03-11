Мэр Омска Шелест: «Материалы и спецтехника к прохождению паводка готовы»

«В арсенале имеются компрессоры, генераторы и многое другое. Не отказываемся и от практики заготовки мешков с песком — на данный момент на базе предприятия их порядка 200, плюс резерв в 100 тонн. Также готов запас щебня в объеме 8 тонн», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.