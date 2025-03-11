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Еще один район Могилевской области определился с днями трезвости

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Власти Шкловского района Могилевской области определились с днями трезвости, соответствующее решение райисполкома опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В этом регионе алкоголь будет запрещен к продаже в течение суток 24 и 31 мая, а также 1 сентября в связи с проведением в эти дни акции «День трезвости». Также спиртные напитки запрещено продавать с 00:00 до 24:00 13 июня, когда в школах пройдут выпускные вечера.

Ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя на разлив в торговых объектах общепита.

Ограничения уже были

Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года. Так, сначала с днями трезвости определились власти Круглянского района. Затем дни трезвости были названы в Кировском, Дрибинском и Бобруйском районах. Также с датами антиалкогольных акций определился и город Бобруйск.