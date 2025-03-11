Еще один район Могилевской области определился с днями трезвости

В этом регионе алкоголь будет запрещен к продаже в течение суток 24 и 31 мая, а также 1 сентября в связи с проведением в эти дни акции «День трезвости». Также спиртные напитки запрещено продавать с 00:00 до 24:00 13 июня, когда в школах пройдут выпускные вечера.