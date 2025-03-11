Еще один район Могилевской области определился с днями трезвости

В этом регионе алкоголь будет запрещен к продаже в течение суток 24 и 31 мая, а также 1 сентября в связи с проведением в эти дни акции «День трезвости». Также спиртные напитки запрещено продавать с 00:00 до 24:00 13 июня, когда в школах пройдут выпускные вечера.
Ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя на разлив в торговых объектах общепита.
Ограничения уже были
Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года. Так, сначала с днями трезвости определились власти Круглянского района. Затем дни трезвости были названы в Кировском, Дрибинском и Бобруйском районах. Также с датами антиалкогольных акций определился и город Бобруйск.