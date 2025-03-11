Нерадивые хозяева. У кого могут изъять земельные участки?

«В целом, мы поддерживаем новый закон — сами понимаете, что когда кто-то активно обрабатывает огород, а рядом находится заросший сорняками, а то и борщевиком кусок земли, с которого споры летят на твою землю, то это мало радует владельцев. Или, к примеру, посредине деревни возвышается давным-давно сгоревший дом, который портит весь вид улицы, и, кстати, влияет и на стоимость других зданий по соседству. Очень часто эти участки когда-то купили или получили от государства пожилые люди, которые уже умерли, а их детям и внукам недвижимость не нужна. Стоит брошенная и чего-то ждёт. Взывать к совести бесполезно, тем более что и контактов у руководства СНТ часто нет. А тут государство само постучится к такому собственнику и напомнит ему о необходимости определиться — или продать участок, или начать прикладывать к нему руки», — рассуждает председатель СНТ в Выборгском районе Евгения Красильникова.