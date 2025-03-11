Нерадивые хозяева. У кого могут изъять земельные участки?

Государство уточнило нормы по изъятию земельных участков, которые собственники не используют должным образом. По информации Росреестра по Ленинградской области, таковых на территории региона за последние годы выявлено более 1700. Кто и на каких основаниях может лишиться собственности — разбирался spb.aif.ru.
Проблемная земля.
Для начала нужно уточнить, что соответствующая норма об изъятии действует в рамках Гражданского кодекса РФ с 1995 года — и новый федеральный закон, который вступил в силу с 1 марта этого года, лишь уточнил и конкретизировал механизмы её применения. Как отметили в Росреестре, принятые нормы касаются только земельных участков в границах населённых пунктов, садовых и огородных участков. Речь идёт о проблемных участках, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью.
Такие куски земли становятся проблемой для ведения хозяйства у соседей, и в целом для населённых пунктов. К примеру, в садоводческих товариществах дачники не могут оперативно решить вопросы, связанные с деятельностью СНТ. Дополнительные проблемы возникают у председателя — это долги по взносам, которые неизбежно копятся у владельцев таких земель. Немало случаев, когда правообладатели годами и десятилетиями не появляются на земельных участках. При этом особых мер воздействия на них законодательство не предусматривает. Вопрос об установлении ущерба собственникам других земельных участков и объектов недвижимости в большинстве случаев не решается. Поэтому и был принят новый закон.
«С 1 марта 2025 года человеку дополнительно даётся 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф
Документ обратной силы не имеет, поэтому для всех участков период освоения начнётся с 1 марта 2025 года. Для купленных или подаренных после этой даты — с момента регистрации нового собственника.
Что понимается под «неиспользованием» участка? Для земельных участков, предназначенных для строительства, таким признаком будет отсутствие на участке построенного и оформленного здания, сооружения в течение 5 и более лет. Огородные земельные участки не должны быть заросшими сорными растениями и захламлёнными более чем наполовину. В перечень работ, которые свидетельствуют об освоении земли, также входят — осушение, увлажнение, уплотнение и укрепление грунта.
Государство постучится.
Как рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Сергей Фролов, за 2023 год возможные признаки неиспользования земельных участков, предназначенных для строительства, выражающиеся в отсутствии на них капитальных построек, выявлены на площади 1073 га, за 2024 год — на площади 307 га. Всего за период 2019—2023 годов управлением выявлены признаки неиспользования более чем 1700 земельных участков.
«В целом, мы поддерживаем новый закон — сами понимаете, что когда кто-то активно обрабатывает огород, а рядом находится заросший сорняками, а то и борщевиком кусок земли, с которого споры летят на твою землю, то это мало радует владельцев. Или, к примеру, посредине деревни возвышается давным-давно сгоревший дом, который портит весь вид улицы, и, кстати, влияет и на стоимость других зданий по соседству. Очень часто эти участки когда-то купили или получили от государства пожилые люди, которые уже умерли, а их детям и внукам недвижимость не нужна. Стоит брошенная и чего-то ждёт. Взывать к совести бесполезно, тем более что и контактов у руководства СНТ часто нет. А тут государство само постучится к такому собственнику и напомнит ему о необходимости определиться — или продать участок, или начать прикладывать к нему руки», — рассуждает председатель СНТ в Выборгском районе Евгения Красильникова.