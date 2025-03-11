В Волгограде задерживается вылет рейса в Москву

Как стало известно, 11 марта рейс SU 1185 Волгоград — Москва (Шереметьево) должен был подняться в воздух в 07.15, однако по данным онлайн-табло, новое расчетное время отправления назначено на 08.00.
Пока не раскрываются причины задержки, однако в Росавиации сообщили о введенных в аэропорту Шереметьево ограничениях. Столичная воздушная гавань с 04.40 закрыта для выпуска и приема лайнеров.
В своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин сообщил, что накануне ночью Москва подверглась массированной атаке БПЛА. К 07.00 силы ПВО ликвидировали 69 беспилотников.
Кроме того, задержался вылет рейса в Шарм Эль Шейха. Из Волгограда самолет вылетел в 07.50 вместо 04.35.