В Браславском районе муж и жена утонули во время рыбалки

В милицию в понедельник, 9 марта, позвонил мужчина. Он рассказал, что его знакомые, супружеская пара, еще 6 марта отправились на рыбалку и с тех пор не выходят на связь. Тела утонувших мужа и жены 1970 года рождения обнаружили работники ОСВОД.