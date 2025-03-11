В Браславском районе муж и жена утонули во время рыбалки

Под Браславом супружеская пара утонула, отправившись на рыбалку, пишет БелТА.
Трагедия произошла на озере Высокое вблизи деревни Стуканы на Браславщине.
В милицию в понедельник, 9 марта, позвонил мужчина. Он рассказал, что его знакомые, супружеская пара, еще 6 марта отправились на рыбалку и с тех пор не выходят на связь. Тела утонувших мужа и жены 1970 года рождения обнаружили работники ОСВОД.
Еще под Бобруйском подростки подожгли камыш у деревни и едва остановили пламя: «Тушили куртками, водой и газировкой».
А еще МЧС сообщило, что в Калинковичском районе пенсионер погиб в горевшем доме, сидя в кресле.