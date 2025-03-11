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В Браславском районе муж и жена утонули во время рыбалки

Супруги утонули в озере под Браславом, отправившись на рыбалку.

Источник: Комсомольская правда

Под Браславом супружеская пара утонула, отправившись на рыбалку, пишет БелТА.

Трагедия произошла на озере Высокое вблизи деревни Стуканы на Браславщине.

В милицию в понедельник, 9 марта, позвонил мужчина. Он рассказал, что его знакомые, супружеская пара, еще 6 марта отправились на рыбалку и с тех пор не выходят на связь. Тела утонувших мужа и жены 1970 года рождения обнаружили работники ОСВОД.

Еще под Бобруйском подростки подожгли камыш у деревни и едва остановили пламя: «Тушили куртками, водой и газировкой».

А еще МЧС сообщило, что в Калинковичском районе пенсионер погиб в горевшем доме, сидя в кресле.