Газоснабжение от общего к частному: что нужно знать абоненту про квитанцию за газ

— Ежемесячно потребителям природного газа наша компания направляет квитанции за услугу газоснабжения, где указаны: адрес жилого помещения, отапливаемая площадь и количество проживающих человек, — пояснила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. — Кроме того, в платежном документе отражена информация о счетчике газа. Это номер прибора учета, дата очередной проверки, последние показания и дата их передачи и способ начисления за потребленный газ в расчетном месяце.