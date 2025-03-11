Газоснабжение от общего к частному: что нужно знать абоненту про квитанцию за газ

Важная информация.
— Ежемесячно потребителям природного газа наша компания направляет квитанции за услугу газоснабжения, где указаны: адрес жилого помещения, отапливаемая площадь и количество проживающих человек, — пояснила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. — Кроме того, в платежном документе отражена информация о счетчике газа. Это номер прибора учета, дата очередной проверки, последние показания и дата их передачи и способ начисления за потребленный газ в расчетном месяце.
В квитанции есть сведения о поставщике газа: наименование, банковские реквизиты, адрес абонентского участка, режим его работы, телефон контакт-центра и адрес электронной почты. Полезная информации размещена на обороте квитанции: рекомендуемые сроки и способы передачи показаний счетчика и платы за газ для экономичных платежей, а также другие объявления.
От чего зависит сумма начислений.
Своевременная передача показаний счетчика очень важна, потому что от них будет зависеть сумма начислений:
— если абонент сообщил их в рекомендуемые сроки, сумма к оплате будет равна потреблению газа по показаниям прибора учета;
— если абонент не передал показания вовремя, сумму к оплате рассчитают по среднемесячному расходу;
— если абонент не передает показания более трех месяцев, платеж будет рассчитан по нормативу. Кстати, причины расчета по нормативу могут быть и другими. В частности, отсутствует прибор учета или истек срок его межповерочного интервала, недопуск контролера для проверки счетчика и снятия контрольных показаний и другие случаи, предусмотренные законом.
Как рассчитывают платеж за газ.
В квитанции указан расход природного газа в кубометрах. Эта цифра умножается на тариф, учитывается задолженность или переплата на 1 число расчетного месяца, а также перерасчеты и оплата, произведенная в расчетном месяце.
Важно знать, что квитанции компания-поставщик природного газа формирует 20 числа каждого месяца, и в ней отражаются показания счетчика, переданные абонентом с 11 по 19 число. Таким образом, если показания счетчика переданы 20-го числа или позже, то в квитанции они не отразятся. В этом случае рассчитать сумму оплаты можно самостоятельно, умножив расход на тариф.
Почему электронные квитанции.
В настоящее время электронными платежными документами пользуется каждый десятый абонент. Омичи оценили преимущества электронной квитанции:
— приходит по электронной почте, которую указал абонент, по срокам раньше, чем бумажная в почтовый ящик,
— всегда под рукой и не потеряется. Это удобно, особенно если абонент не проживает по адресу газоснабжения или оплачивает услугу за своих родственников или пожилых родителей,
— экономия бумаги — это вклад каждого в бережное отношение к природе.
Чтобы получать квитанцию за природный газ в электронном виде, нужно сообщить об этом в «Газпром межрегионгаз Омск» через «Личный кабинет» на сайте omskregiongaz.ru, по электронной почте, указанной в квитанции или при посещении абонентского участка.
КСТАТИ.
Передавайте показания счетчика с 11 по 19 число текущего месяца: на сайте omskregiongaz.ru через сервис «Передача показаний» (без регистрации) или «Личный кабинет» (после регистрации); в мобильном приложении «Мой ГАЗ»; сообщением на номер +7 930−036−79−09 в формате: ХХХХХХ[пробел]YYYY, где ХХХХХХ — номер лицевого счета, а YYYY — целая часть показаний счетчика; круглосуточно по телефону +7 (3812) 40−72−20 (доб. 1, через автоинформатора).