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Астанчанки массово распродают шикарные цветы за копейки после 8 марта

После Международного женского дня в социальных сетях появилось видео, на котором астанчанки распродают подаренные на праздник букеты. Некоторые девушки активно снижают стоимость своих цветов, приобретенных за десятки тысяч, до пяти тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Unsplash

Так, одна из продавщиц выставила букет из 115 роз с корзинкой, который она оценивает в 80 тысяч тенге. Другая девушка продает 55 голландских роз, которые, по её словам, стоили 70 тысяч тенге, всего за 5 тысяч тенге. Еще несколько дам предлагают охапки тюльпанов за 40−50 тысяч тенге, объясняя это тем, что они уезжают и не смогут за ними ухаживать.

Помимо цветов, девушки также распродают подарочные сертификаты на косметику, бытовую технику и другие товары.

Пользователи интернета разделились в оценке действий предприимчивых казахстанок: одни осуждают их за продажу цветов, считая, что такие подарки должны храниться как символ внимания, другие же находят в их поступках креативность и предлагают заранее просить дарить деньги, чтобы избежать подобных ситуаций.