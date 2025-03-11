Астанчанки массово распродают шикарные цветы за копейки после 8 марта

Так, одна из продавщиц выставила букет из 115 роз с корзинкой, который она оценивает в 80 тысяч тенге. Другая девушка продает 55 голландских роз, которые, по её словам, стоили 70 тысяч тенге, всего за 5 тысяч тенге. Еще несколько дам предлагают охапки тюльпанов за 40−50 тысяч тенге, объясняя это тем, что они уезжают и не смогут за ними ухаживать.