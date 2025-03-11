Прошли приватизацию: что ждет муниципальные рынки?

Соленая черемша, крафтовый сыр, фермерское молоко, огромный выбор свежего мяса и мясных деликатесов… Городские рынки всегда славились своим ассортиментом, товарами, которых не купишь ни в одном из сетевых магазинов. В конце прошлого года у востребованных среди омичей локаций сменилась организационно-правовая форма — МУП «Муниципальные рынки» преобразовалось в акционерное общество. О том, что изменилось, и перспективах развития торговых площадок рассказал генеральный директор АО «Муниципальные рынки» Илья Очкин.
Собственник остался прежним.
Сейчас в Омске успешно работают четыре городских рынка: Левобережный, Ленинский, Центральный и Советский. Как пояснил Илья Очкин, все они по-прежнему остались в муниципальной собственности, необходимость смены организационно-правовой формы предприятия была продиктована требованиями федерального законодательства. В ближайших планах — дальнейшее развитие и модернизация всех городских рынков.
«Мы продолжим работать над обновлением зданий и материально-технической базы, Все рынки достаточно “возрастные”. К примеру, Левобережный рынок, который был построен последним, ведет свою историю с 1983 года. А самый первый, Советский, появился в нашем городе в 1966 году. Поэтому все филиалы АО “Муниципальные рынки” ждет постепенная модернизация, замена инженерных систем и оборудования», — рассказал Илья Очкин.
Фото: Сергей Сапоцкий.
На Центральном рынке уже появились новые холодильные системы. Модернизация позволила сэкономить расходы на электроэнергию и повысить качество хранения продуктов. На Левобережном обновлено торговое оборудование, а в скором времени здесь должен открыться современный фудкорд, где можно будет вкусно перекусить и отдохнуть.
Курс на уникальность.
Все четыре муниципальных рынка имеют статус «универсальных» — на одной площадке можно приобрести множество товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, и получить множество услуг: от парикмахерских до ремонта бытовой техники. Это удобно и традиционно востребовано у омичей.
Главной же фишкой рынков был и остается ассортимент. Товары хендмейд, продукция крестьянско-фермерских хозяйств, домашние соленья и специи, широчайший выбор свежего мяса, от привычной свинины до конины и баранины, птицы и рыбы, ремесленных сыров, мясных деликатесов и хлебобулочной продукции — всего этого в сетевых магазинах не купишь.
«Причем этот перечень не закрыт. Мы заинтересованы в расширении ассортимента и совместно с минсельхозом Омской области постоянно работаем над привлечением новых производителей и переработчиков», — подчеркнул Илья Очкин.
От домашних котлет до алтайских трав.
По словам главы АО «Муниципальные рынки», наполняемость торговых рядов составляет от 70 до 100%. Особенно оживленно здесь по пятницам и субботам, во время проведения губернских ярмарок. В них участвуют производители со всех районов Омской области и Омска, приезжают и представители из других регионов.
Фото: Владимир Казионов.
Например, здесь можно купить алтайские травы и дикоросы. Фермеры из Азовского Калачинского, Кормиловского и Омского районов привозят птицу и субпродукты. Домашние пельмени, котлеты и другие полуфабрикаты — из Азовского и Исилькульского. Самые северные районы Омской области поставляют мед и продукты пчеловодства. Таврический, Называевский и Тюкалинские районы — молочную продукцию.
Также на ярмарках напрямую от производителей можно купить мясные деликатесы и колбасы, козье молоко и перепелиные яйца, пресервы и консервы. Вся продукция обязательно проходит ветеринарно-санитарную экспертизу в лабораториях муниципальных рынков на предмет их качества и безопасности.
Как отметил Илья Очкин, муниципальные рынки открыты для диалога с товаропроизводителями. Актуальную информацию о наличии свободных торговых мест, условиях и стоимости размещения всегда можно узнать по телефонам предприятия, указанным на сайте. Тарифы, кстати, очень привлекательны. Например, крестьянско-фермерским хозяйствам аренда торгового места на губернских ярмарках обойдется всего в 500 рублей в день. Садоводам — в 100 рублей. Тариф для индивидуальных предпринимателей составляет 280 рублей за кв. метр.