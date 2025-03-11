Прошли приватизацию: что ждет муниципальные рынки?

Как отметил Илья Очкин, муниципальные рынки открыты для диалога с товаропроизводителями. Актуальную информацию о наличии свободных торговых мест, условиях и стоимости размещения всегда можно узнать по телефонам предприятия, указанным на сайте. Тарифы, кстати, очень привлекательны. Например, крестьянско-фермерским хозяйствам аренда торгового места на губернских ярмарках обойдется всего в 500 рублей в день. Садоводам — в 100 рублей. Тариф для индивидуальных предпринимателей составляет 280 рублей за кв. метр.