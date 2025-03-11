Отекли веки и душил кашель: после сауны пришлось вызывать «скорую» в Хабаровске

В социальных сетях опубликовали сообщение о случае группового «отравления хлором» после посещения одной из саун в Хабаровске. По неофициальной информации, в том числе пострадали шестеро детей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пострадавшая пишет, что отдыхала в сауне с шестью детьми. Первые тревожные звоночки у всей семьи появились еще там: раздражение и покраснение глаз, выделения из носа, кашель. Дома состояние ухудшилось — возникли режущие боли в глазах, отекли веки, начал мучить сухой удушающий кашель.
«Вызвали скорую. Результат — отравление хлором групповое!» — рассказала хабаровчанка.
Случаем заинтересовалось Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.