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Минэкологии Казахстана назвало регионы с наиболее высоким риском паводка

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Минэкологии Казахстана назвало регионы с наиболее высоким риском паводка.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

На заседании правительства глава ведомства Ерлан Нысанбаев перечислил области, а именно:

Актюбинская область;

Костанайская область;

Карагандинская область;

Акмолинская область;

Северо-Казахстанская область;

Восточно-Казахстанская область;

Улытауская область;

Абайская область.

Регионы со средними рисками:

Алматинская область;

Жетысуская область;

Жамбылская область;

Западно-Казахстанская область;

Атырауская область.

Регионы с низкими рисками:

Павлодарская область;

Мангистауская область;

Туркестанская область;

Кызылординская область.

Таяние снега началось на юге страны в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, на западе в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. В случае повышения температуры и сильных осадков в виде дождей в марте по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

сообщил Нысанбаев

В центральной, северной и восточной части страны снегонакопление продолжается, в марте ожидается две и более месячной нормы осадков. К примеру в Астане в первой декаде уже выпала ежемесячная норма осадков, отметили в ведомстве.

Март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков.

отметил министр

Казгидромет уже приступил к выпуску еженедельных гидрологических прогнозов, сообщил глава Минэкологии. В случае резких изменений гидрометеоусловий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями заблаговременно за двое-трое суток.