Минэкологии Казахстана назвало регионы с наиболее высоким риском паводка

На заседании правительства глава ведомства Ерлан Нысанбаев перечислил области, а именно:
Актюбинская область;
Костанайская область;
Карагандинская область;
Акмолинская область;
Северо-Казахстанская область;
Восточно-Казахстанская область;
Улытауская область;
Абайская область.
Регионы со средними рисками:
Алматинская область;
Жетысуская область;
Жамбылская область;
Западно-Казахстанская область;
Атырауская область.
Регионы с низкими рисками:
Павлодарская область;
Мангистауская область;
Туркестанская область;
Кызылординская область.
Таяние снега началось на юге страны в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, на западе в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. В случае повышения температуры и сильных осадков в виде дождей в марте по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.
В центральной, северной и восточной части страны снегонакопление продолжается, в марте ожидается две и более месячной нормы осадков. К примеру в Астане в первой декаде уже выпала ежемесячная норма осадков, отметили в ведомстве.
Март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков.
Казгидромет уже приступил к выпуску еженедельных гидрологических прогнозов, сообщил глава Минэкологии. В случае резких изменений гидрометеоусловий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями заблаговременно за двое-трое суток.