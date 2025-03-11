Минэкологии Казахстана назвало регионы с наиболее высоким риском паводка

Таяние снега началось на юге страны в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, на западе в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. В случае повышения температуры и сильных осадков в виде дождей в марте по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.