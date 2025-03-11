Мошенники выдают себя за «горводоканал» и угрожают красноярцам отключением воды

При этом номера телефонов аферистов отображаются как «горводоканал». Злоумышленники угрожают отключением воды в случае отказа впустить их в квартиры для проверки счетчиков.
Как сообщили в компании КрасКом, данная информация является ложной. Настоящие сотрудники не проводят проверки в квартирах. Контрольные показания могут снимать только уполномоченные исполнители коммунальных услуг, чье название указано в квитанции в верхнем правом углу.
Также, как подчеркнули в КрасКоме, отключить воду за отказ от проверки незаконно. Специалисты рекомендуют перед принятием любых решений завершить разговор и проверить информацию, полученную по телефону, чтобы защитить себя и свое имущество от действий мошенников.
Городские системы холодного и горячего водоснабжения функционируют в обычном режиме.