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Мошенники выдают себя за «горводоканал» и угрожают красноярцам отключением воды

В Красноярске жители города начали получать звонки от неизвестных, представляющихся работниками городской водоканальной службы.

Источник: Freepik

При этом номера телефонов аферистов отображаются как «горводоканал». Злоумышленники угрожают отключением воды в случае отказа впустить их в квартиры для проверки счетчиков.

Как сообщили в компании КрасКом, данная информация является ложной. Настоящие сотрудники не проводят проверки в квартирах. Контрольные показания могут снимать только уполномоченные исполнители коммунальных услуг, чье название указано в квитанции в верхнем правом углу.

Также, как подчеркнули в КрасКоме, отключить воду за отказ от проверки незаконно. Специалисты рекомендуют перед принятием любых решений завершить разговор и проверить информацию, полученную по телефону, чтобы защитить себя и свое имущество от действий мошенников.

Городские системы холодного и горячего водоснабжения функционируют в обычном режиме.