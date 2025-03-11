Мошенники выдают себя за «горводоканал» и угрожают красноярцам отключением воды

Также, как подчеркнули в КрасКоме, отключить воду за отказ от проверки незаконно. Специалисты рекомендуют перед принятием любых решений завершить разговор и проверить информацию, полученную по телефону, чтобы защитить себя и свое имущество от действий мошенников.