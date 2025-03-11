Дончане жалуются на долгие ожидания врачей и перегруженные больницы

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посвятил оперативное совещание проблеме дефицита врачей в регионе. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети.
По его словам, жители постоянно жалуются на долгие очереди в больницах и перегруженность медицинских учреждений.
Глава областного минздрава доложил о мерах по борьбе с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, эпидпорог по которым превышен почти на 20%. Развернуто 1,7 тысячи коек, работают 341 бригада скорой помощи, в Ростове-на-Дону увеличено время работы кабинетов неотложной помощи.
Однако, Юрий Слюсарь подчеркнул, что без решения кадровой проблемы все эти меры не дадут желаемого результата. Он поручил минздраву разработать комплексные решения для обеспечения больниц специалистами и запланировал встречу с главными врачами для обсуждения необходимых шагов.