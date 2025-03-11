Дончане жалуются на долгие ожидания врачей и перегруженные больницы

Однако, Юрий Слюсарь подчеркнул, что без решения кадровой проблемы все эти меры не дадут желаемого результата. Он поручил минздраву разработать комплексные решения для обеспечения больниц специалистами и запланировал встречу с главными врачами для обсуждения необходимых шагов.