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В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Крыму к июлю цены в гостиницах и санаториях, а также базах отдыха и кемпингах могут вырасти на 15−20%, что станет откликом собственников объектов размещения на новые требования законодательства. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила глава отделения Гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская.

Источник: РИА "Новости"

По словам Марнопольской, ожидаемое повышение цен на отдых в Крыму этим летом связано с новыми правилами классификации объектов туриндустрии, которые вступили в силу с первого дня 2025 года.

Уже сегодня, по словам эксперта, собственники готовятся заложить в новые суммы свои затраты на подготовку объектов. Поднимать цены сейчас, пока идет раннее бронирование, вряд ли будут, считает специалист.

«Цены могут поднять, скорее всего, где-то к июлю, когда будет чувствоваться увеличенный спрос, а я думаю, что он будет, это так называемое динамическое ценообразование», — сказала Марнопольская.

По ее словам, уровень повышения цен на отдых в Крыму в том или ином объекте размещения будет зависеть от его «продвинутости», тем не менее тенденцию в целом можно обозначить.

«Я думаю, что, если будет такая возможность по спросу, то на 15−20% такой всплеск может быть», — предположила Марнопольская.

Регистрация в реестре средств размещения.

Эксперт напомнила, что, согласно изменениям в законодательство, все гостиницы и санатории, а также базы отдыха и кемпинги до 1 сентября текущего года должны зарегистрироваться в реестре классифицированных средств размещения.

Процесс включает два этапа и предполагает передачу полной информации о собственнике и объекте в специально созданную Росаккредитацией цифровую систему. К обязательным сведениям отнесены кадастровый номер земельного участка и недвижимости на нем, а фото- и видеофиксация объекта принимается, только если кадры сделаны посредством спецприложения «Мобильный инспектор».

Этому предшествует процедура оформления чек-листа, которая доступна только на сайте Госуслуг через личный кабинет владельца недвижимости. В итоге, согласно статистике, из 2 000 пытавшихся зарегистрироваться по всем правилам только чуть более половины смогли довести процесс до конца, заметила Марнополськая.

Она отметила, что по новым правилам такие объекты размещения, как санатории и гостиницы, имеют право подать заявку в аккредитованную организацию и получить «звезды» (от 1 до 5). Это касается и всех тех, кто уже получал категорию раньше, подчеркнула эксперт.

«Все должны были пройти классификацию. Звезды по желанию», — заметила она.

По словам Марнопольской, идея создания реестра классифицированных средств размещения заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых теневой бизнес вообще просто будет невозможен.

«И в этом законе эти условия созданы: с 1 сентября 2025 года ни одно средство размещения не сможет подать объявление разместить свой сайт со своими услугами, если там не будет номера из этого реестра», — подчеркнула Марнопольская.

Категории «без звезд» больше не существует, как и видов гостиниц, заметила эксперт. А базы отдыха и кемпинги не проходят классификацию на звезды — они лишены этого права, так что «пятизвездочного кемпинга» у нас не будет, резюмировала эксперт.