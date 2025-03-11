В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему

Она отметила, что по новым правилам такие объекты размещения, как санатории и гостиницы, имеют право подать заявку в аккредитованную организацию и получить «звезды» (от 1 до 5). Это касается и всех тех, кто уже получал категорию раньше, подчеркнула эксперт.