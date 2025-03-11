В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему

По словам Марнопольской, ожидаемое повышение цен на отдых в Крыму этим летом связано с новыми правилами классификации объектов туриндустрии, которые вступили в силу с первого дня 2025 года.
Уже сегодня, по словам эксперта, собственники готовятся заложить в новые суммы свои затраты на подготовку объектов. Поднимать цены сейчас, пока идет раннее бронирование, вряд ли будут, считает специалист.
«Цены могут поднять, скорее всего, где-то к июлю, когда будет чувствоваться увеличенный спрос, а я думаю, что он будет, это так называемое динамическое ценообразование», — сказала Марнопольская.
По ее словам, уровень повышения цен на отдых в Крыму в том или ином объекте размещения будет зависеть от его «продвинутости», тем не менее тенденцию в целом можно обозначить.
«Я думаю, что, если будет такая возможность по спросу, то на 15−20% такой всплеск может быть», — предположила Марнопольская.
Регистрация в реестре средств размещения.
Эксперт напомнила, что, согласно изменениям в законодательство, все гостиницы и санатории, а также базы отдыха и кемпинги до 1 сентября текущего года должны зарегистрироваться в реестре классифицированных средств размещения.
Процесс включает два этапа и предполагает передачу полной информации о собственнике и объекте в специально созданную Росаккредитацией цифровую систему. К обязательным сведениям отнесены кадастровый номер земельного участка и недвижимости на нем, а фото- и видеофиксация объекта принимается, только если кадры сделаны посредством спецприложения «Мобильный инспектор».
Этому предшествует процедура оформления чек-листа, которая доступна только на сайте Госуслуг через личный кабинет владельца недвижимости. В итоге, согласно статистике, из 2 000 пытавшихся зарегистрироваться по всем правилам только чуть более половины смогли довести процесс до конца, заметила Марнополськая.
Она отметила, что по новым правилам такие объекты размещения, как санатории и гостиницы, имеют право подать заявку в аккредитованную организацию и получить «звезды» (от 1 до 5). Это касается и всех тех, кто уже получал категорию раньше, подчеркнула эксперт.
«Все должны были пройти классификацию. Звезды по желанию», — заметила она.
По словам Марнопольской, идея создания реестра классифицированных средств размещения заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых теневой бизнес вообще просто будет невозможен.
«И в этом законе эти условия созданы: с 1 сентября 2025 года ни одно средство размещения не сможет подать объявление разместить свой сайт со своими услугами, если там не будет номера из этого реестра», — подчеркнула Марнопольская.
Категории «без звезд» больше не существует, как и видов гостиниц, заметила эксперт. А базы отдыха и кемпинги не проходят классификацию на звезды — они лишены этого права, так что «пятизвездочного кемпинга» у нас не будет, резюмировала эксперт.