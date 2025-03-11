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В Иркутской области 92 спортсмена получат единовременную выплату

Каждый из спортсменов добился высоких результатов на различных соревнованиях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

92 одаренных спортсмена из Иркутской области получат единовременную выплату. Как стало известно КП-Иркутск, уже многие годы они занимаются керлингом, хоккеем с мячом, тяжелой атлетикой, борьбой и многими другими видами спорта. При этом каждый имеет награды — многие из получателей выплаты стали победителями и призерами первенства России и 12 летней спартакиады учащихся.

Важно отметить, что поддержку оказывают лишь тем, кто показывает высокие результаты на масштабных соревнованиях, например, на Юношеских Олимпийских играх, на первенствах мира и другом.

Один из главных факторов получения денег — наличие спортивного разряда или звания, а также отсутствие текущей дисквалификации, либо временного отстранения. Для получения выплаты необходимо подать заявление.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Ольхоне организаторы фестиваля снимают подсветку с ледовых скульптур. На Байкале появляются многочисленные трещины и разломы.