В Иркутской области 92 спортсмена получат единовременную выплату

92 одаренных спортсмена из Иркутской области получат единовременную выплату. Как стало известно КП-Иркутск, уже многие годы они занимаются керлингом, хоккеем с мячом, тяжелой атлетикой, борьбой и многими другими видами спорта. При этом каждый имеет награды — многие из получателей выплаты стали победителями и призерами первенства России и 12 летней спартакиады учащихся.
Важно отметить, что поддержку оказывают лишь тем, кто показывает высокие результаты на масштабных соревнованиях, например, на Юношеских Олимпийских играх, на первенствах мира и другом.
Один из главных факторов получения денег — наличие спортивного разряда или звания, а также отсутствие текущей дисквалификации, либо временного отстранения. Для получения выплаты необходимо подать заявление.
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