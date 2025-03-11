В Иркутской области 92 спортсмена получат единовременную выплату

92 одаренных спортсмена из Иркутской области получат единовременную выплату. Как стало известно КП-Иркутск, уже многие годы они занимаются керлингом, хоккеем с мячом, тяжелой атлетикой, борьбой и многими другими видами спорта. При этом каждый имеет награды — многие из получателей выплаты стали победителями и призерами первенства России и 12 летней спартакиады учащихся.