Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта

«Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его в первом чтении, предварительно, (планируется — ред.) на следующей пленарной неделе, 18 марта», — сказал Володин журналистам. Он добавил, что «ГД планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца».