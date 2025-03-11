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Госдума рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта

Володин: ГД рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками до конца марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его в первом чтении, предварительно, (планируется — ред.) на следующей пленарной неделе, 18 марта», — сказал Володин журналистам. Он добавил, что «ГД планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца».

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Им предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.