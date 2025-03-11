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Потепление до +3 градусов придет в Омскую область с 13 марта

Температура воздуха в дневные часы преодолеет отметку в 0 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В четверг в Омской области на смену минусовым температурам придет потепление до +3 градусов. О том, какая будет погода в Омске 13 марта 2025, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Ночью температура воздуха составит от −8 до −13 градусов. В отдельных районах столбик термометра может опуститься до отметки −18 градусов. Местами по Омской области пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный со скоростью 8−13 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до −2…+3 градусов. Небольшой снег ожидается в нескольких районах области. Ветер юго-западный, южный со скоростью 8−13 метров в секунду. Возможны порывы до 16 метров в секунду.