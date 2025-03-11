Ветераны-фронтовики станут почетными гражданами Екатеринбурга

«Проектом решения предлагается усмотреть присвоение почетного звания всем участникам Великой Отечественной войны, зарегистрированным в Екатеринбурге», — отметила директор департамента организационного и документационного обеспечения Алена Мартынова.
По ее словам, награждаться будут именно фронтовики. Почетными гражданами станут около 38 ветеранов. При этом она обещала уточнить количество награждаемых.
Депутат Михаил Вечкензин спросил, останутся ли действующие ветеранские льготы у фронтовиков после того, как они станут почетными гражданами Екатеринбурга. В ответ ему сказали, что все льготы будут сохранены за ветеранами.
Парламентарий Александр Колесников уточнил, будут ли в 2025 году присваивать почетное звание обычному горожанину. По словам первого зампреда гордумы Михаила Матвеева, традиционное награждение также останется.
Отметим, что 30-е заседание городской думы открыл и провел Михаил Матвеев. Спикер Анна Гурарий отсутствовала в зале заседаний.
Максим Филиппович.