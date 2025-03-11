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Два заброшенных здания снесли в Хабаровском крае

Они представляли угрозу для безопасности жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Солнечном районе Хабаровского края прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Обнаружены два заброшенных дома, которые представляли угрозу для безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Два заброшенных многоквартирных дома были расположены рядом с образовательными учреждениями на улицах Студенческой и Новой в поселке Дуки. Они находились в полуразрушенном состоянии.

«Муниципальные власти не предприняли меры для исключения свободного доступа к этим зданиям, что привело к угрозам для здоровья и жизни жителей. Прокурор подал иск в суд, требуя обязать местные власти снести разрушенные дома», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Объекты были демонтированы по решению муниципалитета.