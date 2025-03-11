Два заброшенных здания снесли в Хабаровском крае

«Муниципальные власти не предприняли меры для исключения свободного доступа к этим зданиям, что привело к угрозам для здоровья и жизни жителей. Прокурор подал иск в суд, требуя обязать местные власти снести разрушенные дома», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.