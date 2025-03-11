В Самаркандской области снесли три исторические мечети

В Каттакурганском районе была разрушена мечеть «Кушок ота», ущерб от ее сноса оценивается в 19,6 миллиарда сумов. В Ургутском районе снесли мечети «Ахмад Яссавий» и «Ходжи Уринбой», нанеся ущерб на 17 миллиардов сумов. В Самаркандском районе незаконно отреставрировали архитектурный памятник «Кулба», из-за чего он частично утратил историческую ценность, а ущерб составил 10,2 миллиарда сумов.
Кто виноват?
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, но пока прокуратура не называет виновных. Однако очевидно, что такие решения не могли быть приняты без участия местных властей.
Также остается открытым вопрос: что стало с землей после сноса мечетей? Не исключено, что вскоре на этих местах начнется очередное строительство. Это уже не первый случай, когда исторические объекты уничтожаются под предлогом реконструкции или аварийного состояния, а на их месте появляются коммерческие здания или частные владения.
Остается надеяться, что дело не спустят на тормозах, а виновные понесут ответственность.