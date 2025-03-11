В Самаркандской области снесли три исторические мечети

Также остается открытым вопрос: что стало с землей после сноса мечетей? Не исключено, что вскоре на этих местах начнется очередное строительство. Это уже не первый случай, когда исторические объекты уничтожаются под предлогом реконструкции или аварийного состояния, а на их месте появляются коммерческие здания или частные владения.