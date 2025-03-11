В УМВД по Красноярскому краю рассказали, кто такие дропперы

В России всё чаще стали заводить уголовные дела на так называемых дропперов, которые активно помогают телефонным мошенникам в их преступлениях. Кто это такие и как ими становятся — рассказал krsk.aif.ru замруководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Евгений Долгов.