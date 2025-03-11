Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В УМВД по Красноярскому краю рассказали, кто такие дропперы

В полиции рассказали, кто такие дропперы и как ими становятся.

Источник: Freepik

В России всё чаще стали заводить уголовные дела на так называемых дропперов, которые активно помогают телефонным мошенникам в их преступлениях. Кто это такие и как ими становятся — рассказал krsk.aif.ru замруководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Евгений Долгов.

Дропперы (от англ. drop — «сбрасывать») — это сленговое название людей, на банковские счета которых телефонные мошенники переводят похищенные деньги своих жертв.

«Основная задача дроппера — перевести телефонным мошенникам деньги на другой счёт или обналичить и передать следующему участнику схемы. Они необходимы злоумышленникам для запутывания следствия и снятия с себя ответственности за преступление», — рассказал Евгений Долгов.

Как отмечает представитель МВД, часто мошенники находят будущих дропперов с помощью объявлений на популярных интернет-площадках, где под видом курьерской или удалённой работы предлагают разово заработать большие деньги.