Хоценко призвал участников СВО присоединиться к кадровому проекту «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

В Омской области продолжается прием заявок от ветеранов СВО для участия в региональной кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». Регистрация на сайте проекта продлится до 7 апреля, напомнил губернатор Виталий Хоценко.
Новый кадровый проект для участников спецоперации создан по поручению президента Владимира Путина. На данный момент многие участники и ветераны СВО уже зарегистрировались и прошли первый этап. Второй этап стартует с 8 апреля.
Виталий Хоценко призвал участников СВО присоединиться к кадровому проекту. Он отметил, что программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» — это отличная возможность реализовать свой потенциал в мирной жизни.
Пройти регистрацию и узнать подробно о кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», требованиях к участникам, условиях и этапах можно на официальном сайте.