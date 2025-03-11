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Хоценко призвал участников СВО присоединиться к кадровому проекту «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Регистрация участников регионального кадрового проекта продлится до 7 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продолжается прием заявок от ветеранов СВО для участия в региональной кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». Регистрация на сайте проекта продлится до 7 апреля, напомнил губернатор Виталий Хоценко.

Новый кадровый проект для участников спецоперации создан по поручению президента Владимира Путина. На данный момент многие участники и ветераны СВО уже зарегистрировались и прошли первый этап. Второй этап стартует с 8 апреля.

Виталий Хоценко призвал участников СВО присоединиться к кадровому проекту. Он отметил, что программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» — это отличная возможность реализовать свой потенциал в мирной жизни.

Пройти регистрацию и узнать подробно о кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», требованиях к участникам, условиях и этапах можно на официальном сайте.