«Свечу зажгла для уютной атмосферы». В Могилеве 11-летняя школьница устроила пожар во время чаепития

Выяснилось, что дома в квартире была 11-летняя внучка хозяйки квартиры. Девочка захотела утром выпить чаю в уютной атмосфере и зажгла для этого свечу. В какой-то момент свеча, стоявшая на тарелке, упала прямо на веник на полу, начался пожар.