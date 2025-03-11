«Свечу зажгла для уютной атмосферы». В Могилеве 11-летняя школьница устроила пожар во время чаепития

В Могилеве школьница устроила пожар, когда захотела устроить атмосферное чаепитие со свечкой. Подробности рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
ЧП произошло 10 марта в десятиэтажном доме на улице Каштановой. В МЧС позвонила соседка, сообщая о пожаре в квартире на седьмом этаже.
Выяснилось, что дома в квартире была 11-летняя внучка хозяйки квартиры. Девочка захотела утром выпить чаю в уютной атмосфере и зажгла для этого свечу. В какой-то момент свеча, стоявшая на тарелке, упала прямо на веник на полу, начался пожар.
Девочка побежала к соседке. С помощью подручных средств женщина потушила пламя до приезда спасателей.
Огонь успел повредить на кухне стену и два мебельных шкафчика. К счастью, никто не пострадал.
Еще под Бобруйском подростки подожгли камыш у деревни и едва остановили пламя: «Тушили куртками, водой и газировкой».
И также МЧС сообщило, что в Калинковичском районе пенсионер погиб в горевшем доме, сидя в кресле.