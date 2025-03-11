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«Свечу зажгла для уютной атмосферы». В Могилеве 11-летняя школьница устроила пожар во время чаепития

В Могилеве девочка устроила пожар в квартире бабушки, выпив чаю со свечкой.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве школьница устроила пожар, когда захотела устроить атмосферное чаепитие со свечкой. Подробности рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

ЧП произошло 10 марта в десятиэтажном доме на улице Каштановой. В МЧС позвонила соседка, сообщая о пожаре в квартире на седьмом этаже.

Выяснилось, что дома в квартире была 11-летняя внучка хозяйки квартиры. Девочка захотела утром выпить чаю в уютной атмосфере и зажгла для этого свечу. В какой-то момент свеча, стоявшая на тарелке, упала прямо на веник на полу, начался пожар.

Девочка побежала к соседке. С помощью подручных средств женщина потушила пламя до приезда спасателей.

Огонь успел повредить на кухне стену и два мебельных шкафчика. К счастью, никто не пострадал.

Еще под Бобруйском подростки подожгли камыш у деревни и едва остановили пламя: «Тушили куртками, водой и газировкой».

И также МЧС сообщило, что в Калинковичском районе пенсионер погиб в горевшем доме, сидя в кресле.