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Волгоградцев призвали не кормить и не подбирать диких зайчат

Зоозащитники ежегодно получат около тысячи обращений по поводу зайчат.

В некоторых случаях они остаются в квартирах и домах людей, которые подобрали их, что не всегда хорошо для диких животных.

По словам специалистов, которые заботятся о четвероногих, если ушастый замирает или ему не угрожает опасность, то дополнительная помощь ему не нужна.

В случаях, когда зайчонок мечется или на него напало домашнее животное, то нужно устранить фактор опасности или перенести «жертву» на несколько метров в сторону. Также можно поместить его в коробку или переноску, но кормить не стоит — зайчата могут голодать до 24 часов.

После этого лучше связаться с Центром реабилитации диких животных, сообщила «Волгоградская правда.ру».

Зоозащитники отметили, что многие зайчата умирают из-за ошибок в обращении. Им необходим определенный уход, специальные подкормки и опыт в обращении. Дикие животные не предназначены для жизни в домашних условиях.