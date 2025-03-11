Волгоградцев призвали не кормить и не подбирать диких зайчат

В случаях, когда зайчонок мечется или на него напало домашнее животное, то нужно устранить фактор опасности или перенести «жертву» на несколько метров в сторону. Также можно поместить его в коробку или переноску, но кормить не стоит — зайчата могут голодать до 24 часов.