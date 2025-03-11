Волгоградцев призвали не кормить и не подбирать диких зайчат

В некоторых случаях они остаются в квартирах и домах людей, которые подобрали их, что не всегда хорошо для диких животных.
По словам специалистов, которые заботятся о четвероногих, если ушастый замирает или ему не угрожает опасность, то дополнительная помощь ему не нужна.
В случаях, когда зайчонок мечется или на него напало домашнее животное, то нужно устранить фактор опасности или перенести «жертву» на несколько метров в сторону. Также можно поместить его в коробку или переноску, но кормить не стоит — зайчата могут голодать до 24 часов.
После этого лучше связаться с Центром реабилитации диких животных, сообщила «Волгоградская правда.ру».
Зоозащитники отметили, что многие зайчата умирают из-за ошибок в обращении. Им необходим определенный уход, специальные подкормки и опыт в обращении. Дикие животные не предназначены для жизни в домашних условиях.