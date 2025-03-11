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Теплая неделя: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Vaib.uz (Узбекистан. 11 марта). Жителей Узбекистана ждут теплые и преимущественно сухие дни. Согласно прогнозу синоптиков, с 11 по 14 марта в республике установится комфортная весенняя погода, а осадки ожидаются лишь в некоторых регионах.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 65% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Vaib.Uz

Какая будет погода?

В Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 11 марта во второй половине дня возможен небольшой дождь, а также 12 марта в Сурхандарье.

В горных районах 11—12 марта временами возможны осадки в виде дождя и снега, но уже к 13—14 марта установится сухая погода.

Температура воздуха по стране ночью составит +4…+9 градусов, днем потеплеет до +17…+20 градусов, а местами воздух прогреется до +22 градусов.

Что ждет Ташкент?

Столицу ждет сухая и комфортная погода. До конца рабочей недели осадков не ожидается. Ветер будет восточный, от слабого до умеренного.

Температура ночью составит +6…+9 градусов, днем: +17…+20 градусов.

В целом, предстоящие дни обещают быть комфортными и теплыми, поэтому можно смело строить планы на прогулки и отдых.