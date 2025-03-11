Теплая неделя: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Vaib.uz (Узбекистан. 11 марта). Жителей Узбекистана ждут теплые и преимущественно сухие дни. Согласно прогнозу синоптиков, с 11 по 14 марта в республике установится комфортная весенняя погода, а осадки ожидаются лишь в некоторых регионах.