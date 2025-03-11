Теплая неделя: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Какая будет погода?
В Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 11 марта во второй половине дня возможен небольшой дождь, а также 12 марта в Сурхандарье.
В горных районах
Температура воздуха по стране ночью составит +4…+9 градусов, днем потеплеет до +17…+20 градусов, а местами воздух прогреется до +22 градусов.
Что ждет Ташкент?
Столицу ждет сухая и комфортная погода. До конца рабочей недели осадков не ожидается. Ветер будет восточный, от слабого до умеренного.
Температура ночью составит +6…+9 градусов, днем: +17…+20 градусов.
В целом, предстоящие дни обещают быть комфортными и теплыми, поэтому можно смело строить планы на прогулки и отдых.