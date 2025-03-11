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Михаил Котюков поздравил ветерана ВОВ Степана Грандовского со столетием

Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Источник: Правительство Красноярского края

Накануне свой вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Красноярска Степан Антонович Грандовский. Поздравить его с этой значимой датой прибыл губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Степан Антонович начал свою фронтовую службу в пехоте, в 17 лет участвовал в форсировании Днепра в составе войск 1-го Украинского фронта. Он был ранен и контужен, но после госпиталя вернулся в строй. Окончив ускоренную школу артиллеристов, он стал командиром отделения, на счету которого множество подбитых немецких танков.

Служба для ветерана завершилась через пять лет после Великой Победы. В начале 1950-х годов он переехал в Красноярский край, где окончил 9 и 10 классы, а затем технологический институт. Степан Антонович работал на слюдяной фабрике в Заозерном, а на пенсию вышел с должности директора Ачинской фабрики игрушек.

У ветерана есть две дочери и внуки. Несмотря на возраст, он продолжает вести активный образ жизни, занимаясь зарядкой и тренировками со штангой. В беседе с Михаилом Котюковым Степан Антонович рассказал о своем увлечении творчеством. В молодости он играл на трубе, гармони и аккордеоне, а также интересовался швейным делом, однако живопись занимает особое место в его жизни.

Ветеран показал губернатору свои работы — портреты и пейзажи, которые украшают его квартиру. Он отметил, что интерес к живописи ему привил дядя, с которым они расписывали стены и купола храма под Киевом. Дядя погиб во время одной из бомбежек, и эта утрата до сих пор волнует сердце Степана Антоновича, но любовь к творчеству близкого человека осталась с ним как наследие.

Семья Грандовских бережно хранит военный билет, ордена и медали фронтовика. В 2025 году Степану Антоновичу было присвоено звание «Почетный гражданин Красноярска».

Губернатор передал ветерану поздравительную открытку от Президента Российской Федерации и памятные подарки.