Михаил Котюков поздравил ветерана ВОВ Степана Грандовского со столетием

Ветеран показал губернатору свои работы — портреты и пейзажи, которые украшают его квартиру. Он отметил, что интерес к живописи ему привил дядя, с которым они расписывали стены и купола храма под Киевом. Дядя погиб во время одной из бомбежек, и эта утрата до сих пор волнует сердце Степана Антоновича, но любовь к творчеству близкого человека осталась с ним как наследие.