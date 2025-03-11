Два авиарейса из Челябинска в Москву задерживаются из-за атаки БПЛА

В челябинском аэропорту имени Курчатова задерживаются два самолета до Москвы. Это может быть связано с недавней массовой атакой БПЛА в Москве, о которой сообщал мэр города Сергей Собянин. Ограничения ввели в 4:40 в Домодедово и Шереметьево, проинформировали в пресс-службе Росавиации.
Судя по онлайн-табло, задерживаются рейсы авиакомпании «Аэрофлот» СУ 1533 и СУ 1421.
По расписанию, первый самолет должен был покинуть Челябинск в 8:05 по местному времени, но время вылета сдвинулось на 11:10. А рейс СУ 1421 был назначен на 12:45. Его задерживают на час — расчетное время 13:45.