В Алматы снесли еще 63 незаконных торговых объекта

Об этом 11 марта 2025 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.
В частности, демонтированы четыре незаконных киоска по продаже самсы, пиццы и чебуреков, находящихся по улицам Жубанова и Момышулы.
Власти города отметили, что снос проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО. Кампания инициирована акиматом Алматы по поручению Ерболата Досаева.
Программа продолжится до 15 марта этого года.
Управление предпринимательства и инвестиций совместно с участниками рабочей группы приступило к ликвидации объектов уличной торговли в Алматы с 4 февраля.
На сегодня демонтировано 302 НТО и 222 силомера, расположенных на землях государственного фонда.