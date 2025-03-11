Крупный пожар на болотах наблюдали ночью жители Пинска

В Пинске ночью жители города могил видеть крупный пожар на болотах. Подробности рассказал телеграм-канал Брестского облисполкома «#1регион».
— Этой ночью под Пинском снова горело болото, — сообщил телеграм-канал «#1регион» 11 марта.
Зарево крупного пожара в экосистеме было невооруженным взглядом видено жителям города. Пинчане в соцсетях публиковали фото пожара на болотах под Пинском, которое можно было видеть из разных точек города.
Крупный пожар на болотах недалеко от Пинска. Фото: соцсети | телеграм-канал «#1регион».
Уточняется, что очаг возгорания находился вблизи деревень Вишевичи, Пинковичи, Высокое и Почапово.
— Зачастую причиной пожаров в экосистеме становятся палы сухой травы, характерные для данного периода года, — прокомментировали в пресс-службе.
Накануне мы писали, что в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».
Еще под Бобруйском подростки подожгли камыш у деревни и едва остановили пламя: «Тушили куртками, водой и газировкой».
И в Могилеве 11-летняя школьница устроила пожар во время чаепития: «Свечу зажгла для уютной атмосферы».
Также МЧС сообщило, что в Калинковичском районе пенсионер погиб в горевшем доме, сидя в кресле.