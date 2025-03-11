Разработаны методы контроля качества полупроводников для электроники будущего

«Поскольку карбид кремния, в отличие от кремния, относительно новый материал, обеспечение его качества является первоочередной задачей. Это связано с тем, что одной из основных и до конца не решенных проблем, возникающих при синтезе карбида кремния, является образование дефектов, которые могут значительно ухудшить параметры приборов. Несомненно, требуется 100% контроль качества каждой пластины, так как стоимость материала и производства на его основе электронных компонентов, к сожалению, пока еще очень высоки. Существование даже небольшого количества дефектов сулит убытки для любого производителя», — привели в пресс-службе слова проректора по научной и инновационной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александра Семенова.