Прокуратура заставила чиновников разобраться с водонапорной башней в Дружино

Прокуратура заставила чиновников разобраться с аварийной водонапорной башней в селе Дружино Омского района, которая могла рухнуть в любой момент из-за глыбы льда. Сооружение сейчас планируют демонтировать, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ранее проверка установила, что водонапорная башня находится в аварийном состоянии. На стенках сооружения была выявлена течь, из которой постоянно просачивается вода и образует крупную глыбу льда, влияющую на устойчивость всей конструкции.
Прокуроры внесли представление об устранении нарушений главе администрации Омского района Геннадию Долматову.
На данный момент образовавшийся на месте протечки кусок льда был срезан. Сейчас собственник башни решает вопрос о ее демонтаже.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омским строителям газопровода три месяца не платили зарплату.