В Дагестане 13-кратная чемпионка по дартсу стала мамой в 13-й раз. Об этой удивительной истории рассказали наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
Саврижат родом из Буйнакска недавно стала мамой в тринадцатый раз. Многодетная мать и бабушка с трудом находит время для отдыха, посвящая себя воспитанию детей. Спортсменка родила своего пятого сына, что вновь привлекло к ней внимание после публикации короткого видео из роддома.
В этой больнице ей все знакомо — она приезжала сюда 13 раз подряд. Несмотря на это, встреча с новорожденным сыном была волнующей. Малыш появился на свет весом 3240 граммов.
— Бодрая Саврижат радостно рассказывает о своих малышах, сидя у детской кроватки в палате. Дома встречи с новым членом семьи ждали папа, восемь сестер и четверо братьев, — говорится в материале.