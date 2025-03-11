В Дагестане 13-кратная чемпионка по дартсу стала мамой в 13-й раз

Саврижат родом из Буйнакска недавно стала мамой в тринадцатый раз. Многодетная мать и бабушка с трудом находит время для отдыха, посвящая себя воспитанию детей. Спортсменка родила своего пятого сына, что вновь привлекло к ней внимание после публикации короткого видео из роддома.