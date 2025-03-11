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В Дагестане 13-кратная чемпионка по дартсу стала мамой в 13-й раз

Спортсменка из Дагестана родила в 13-й раз.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане 13-кратная чемпионка по дартсу стала мамой в 13-й раз. Об этой удивительной истории рассказали наши коллеги из КП-Северный Кавказ.

Саврижат родом из Буйнакска недавно стала мамой в тринадцатый раз. Многодетная мать и бабушка с трудом находит время для отдыха, посвящая себя воспитанию детей. Спортсменка родила своего пятого сына, что вновь привлекло к ней внимание после публикации короткого видео из роддома.

В этой больнице ей все знакомо — она приезжала сюда 13 раз подряд. Несмотря на это, встреча с новорожденным сыном была волнующей. Малыш появился на свет весом 3240 граммов.

— Бодрая Саврижат радостно рассказывает о своих малышах, сидя у детской кроватки в палате. Дома встречи с новым членом семьи ждали папа, восемь сестер и четверо братьев, — говорится в материале.