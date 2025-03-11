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Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа

Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы России 9 августа.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается внести в статью 1 федерального закона от 13 марта 1995 г. Nº 32-ФЗ “О днях воинской славы памятных датах России” изменение, устанавливающее день воинской славы России: 9 августа — День окончания Ленинградской битвы (1944 год)», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.