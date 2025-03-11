Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа

«Законопроектом предлагается внести в статью 1 федерального закона от 13 марта 1995 г. Nº 32-ФЗ “О днях воинской славы памятных датах России” изменение, устанавливающее день воинской славы России: 9 августа — День окончания Ленинградской битвы (1944 год)», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.