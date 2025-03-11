Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов

«По состоянию на 09.50 (08.50 мск) 11 марта международный аэропорт “Гагарин” принял в качестве запасного 5 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — сказал собеседник агентства.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов «Жуковский», «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» временно ограничена. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. «Аэрофлот» сообщал, что из-за временных ограничений в аэропорту «Шереметьево» корректирует расписание ближайших рейсов.