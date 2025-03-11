Вслед за мужем. За что отправили в СИЗО супругу экс-мэра Сочи?

В отличие от самого Алексея Копайгородского, его жену после предъявленных обвинений сначала оставили дожидаться суда в комфортных условиях. Не исключено, что тогда ее решили не помещать в следственный изолятор из-за несовершеннолетних детей. Но женщина вышла за рамки того, что можно делать в ее положении. По информации правоохранительных органов, она стала общаться со свидетелями по уголовному делу и пыталась принудить их к даче ложных показаний. Сообщается, что женщина угрожала убийством и причинением вреда здоровью, если ее требования не выполнят.