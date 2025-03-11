Вслед за мужем. За что отправили в СИЗО супругу экс-мэра Сочи?

Следствие попросило изменить меру пресечения многодетной матери из-за ее давления на свидетелей по коррупционному уголовному делу, фигурантами которого являются оба супруга. Подробности — в нашем материале.
Запретное давление.
Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской. До 12 мая ее отправили в следственный изолятор из-под домашнего ареста, где она находилась c конца прошлого года. Согласно версии следствия, в 2023 году женщина в качестве посредника помогла экс-градоначальнику получить от бизнесмена взятку в виде оказания услуг имущественного характера на сумму свыше 43 миллионов рублей. Также чету обвинили в присвоении муниципальных земельных участков.
В отличие от самого Алексея Копайгородского, его жену после предъявленных обвинений сначала оставили дожидаться суда в комфортных условиях. Не исключено, что тогда ее решили не помещать в следственный изолятор из-за несовершеннолетних детей. Но женщина вышла за рамки того, что можно делать в ее положении. По информации правоохранительных органов, она стала общаться со свидетелями по уголовному делу и пыталась принудить их к даче ложных показаний. Сообщается, что женщина угрожала убийством и причинением вреда здоровью, если ее требования не выполнят.
Янина Копайгородская категорически отрицает факт запрещенного законом воздействия на свидетелей. При этом она пыталась опосредованно оказывать давление на Фемиду, чтобы избежать СИЗО. Фигурантка уголовного дела заявила журналистам, что ей не с кем оставить маленьких детей, которых еще и доставили в суд для убедительности. Двух годовалых близнецов и трехлетнюю девочку привела на слушание пятнадцатилетняя дочь женщины от первого брака. Копайгородская выразила опасения, что в случае ужесточения ей меры пресечения несовершеннолетних могут отправить в детский дом.
Ссылка на детей.
Примечательно, что старшая дочь жены бывшего главы Сочи также пыталась разжалобить пользователей социальных сетей историей с детьми. Она опубликовала у себя на странице пост, в котором пожаловалась на отсутствие справедливости в связи с задержанием «любимой мамочки».
«Малыши целый день плачут, зовут маму. Помолитесь за нее. Просто не хочется жить!» — написала школьница.
Также в этом тексте в качестве аргумента содержится упоминание о шагах, предпринятых супругами после начала расследования. Там говорится, что Копайгородские — «ветераны СВО» и «подарили дом». Речь идет о семейном особняке, который супруги якобы безвозмездно передали донецкому филиалу фонда «Мир детства». При этом девочка использует в своем посте местоимение «мы», как будто пишет не от себя, а передает слова родителей.
Возможно, супруги с самого начала решили использовать социальную тематику как довод в пользу смягчения своей участи, а то и вовсе надеялись так избежать наказания. После неожиданного ухода с должности главы Сочи в мае 2024 года Алексей Копайгородский отправился добровольцем в зону СВО, куда за ним последовала и Янина. Но из-за уголовного дела и несоблюдения условий контракта служба не задалась.
В громкой истории засветился и самый старший ребенок Янины от первого брака. Ее 22-летний сын Давид рассказал журналистам, что собирается подавать заявление на опекунство над детьми. По его расчетам, помогать заботиться о них будет старшая сестра, ведь он трудится на двух работах.
Были основания?
Юридические тонкости последних новостей об этом уголовном деле «АиФ-Юг» прокомментировала краснодарский адвокат Екатерина Антонова. По ее словам, давление на свидетелей является нарушением закона и может повлечь за собой новое уголовное преследование. В зависимости от обстоятельств такие действия подпадают под статью 302 УК РФ (Принуждение к даче показаний) или под статью 309 УК РФ (Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний).
«К сожалению, в моей практике тоже встречались такие дела, в которых привлекаемое к уголовной ответственности лицо пыталось повлиять на свидетелей, — говорит Екатерина Антонова. — Суд всегда критически и жестко относится к таким действиям, потому что они способны привести к фальсификации доказательств. Наказание за это может быть довольно строгим. Как адвокат я всегда предупреждаю своих доверителей о такой ответственности».
Она отметила, что даже если попытки Янины Копайгородской повлиять на свидетелей не подпадают под названные статьи УК РФ, это все равно может быть учтено как отягчающее обстоятельство при вынесении приговора по основному уголовному делу. В результате суд может назначить более суровое наказание. Что касается вопроса о несовершеннолетних детях подозреваемых, то их наличие всегда принимают во внимание при избрании меры пресечения. Тот факт, что женщину все-таки отправили в следственный изолятор после домашнего ареста, говорит о наличии веских оснований для такого решения.