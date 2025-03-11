В Крыму 263 населенных пункта попадают в зону возможного подтопления

В ведомстве уточнили, что эти территории находятся в 13 районах и 10 городских округах. На случай ЧС в Крыму готово к развертыванию около 400 пунктов временного размещения. Их совокупная вместимость превышает 270 тысяч человек. В готовности находится группировка, в состав которой входят 5 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники.