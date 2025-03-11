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В Крыму 263 населенных пункта попадают в зону возможного подтопления

В зону возможного подтопления вошли 263 населенных пункта Крыма.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 263 населенных пункта, находящиеся в разных районах республики, вошли в зону возможного подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Во время таяния снега возникает риск подтопления населенных пунктов, которые находятся на пониженных участках местности.

«Всего определено 44 зоны затопления, в которые входят 263 населенных пункта Республики Крым», — рассказали в МЧС агентству ТАСС.

В ведомстве уточнили, что эти территории находятся в 13 районах и 10 городских округах. На случай ЧС в Крыму готово к развертыванию около 400 пунктов временного размещения. Их совокупная вместимость превышает 270 тысяч человек. В готовности находится группировка, в состав которой входят 5 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники.