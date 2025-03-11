Как подорожали продукты в Казахстане за два месяца: реальные примеры

Казахстанка продемонстрировала на своей странице в TikTok, как сильно подорожали продукты за последние два месяца. В видео девушка сравнила цены на товары, которые она покупала в супермаркетах в декабре прошлого года и в феврале этого, передаёт BaigeNews.kz.