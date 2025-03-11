Как подорожали продукты в Казахстане за два месяца: реальные примеры

Так, творожный сыр, который в декабре стоил 749 тенге, в феврале подорожал до 938 тенге. Сливочное масло подскочило в цене с 929 тенге до 1265 тенге.
Яйца, купленные в октябре за 1799 тенге, подорожали на 200 тенге, а если сравнивать с летними ценами, то увеличение составило почти 500 тенге. Масло подсолнечное и приправы также подорожали на 200 тенге.
Многие пользователи поддержали девушку, выражая недовольство из-за роста цен.
В комментариях они задаются вопросами:
«Почему все так дорого стало, а зарплаты не растут?», «Самое невкусное мороженное стоит 500 тенге, а хлеб 200», «Почему никто это не контролирует?».
Некоторые отмечают, что высокая стоимость наблюдается не только на продукты, но и в аптеках.