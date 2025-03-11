Самолет из Тель-Авива незапланированно приземлился в Волгограде

Напомним, 11 марта в аэропорту Волгограда задержали несколько вылетов авиарейсов до Москвы и один до Санкт-Петербурга. В ночь на вторник столица России столкнулась с массированной атакой БПЛА. Как сообщил в своем тг-канале мэр Сергей Собянин, к 7.00 силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы.