Самолет из Тель-Авива незапланированно приземлился в Волгограде

Лайнеру из Израиля пришлось уйти на запасной аэродром в городе-герое на Волге.
С 4.24 аэропорт Жуковский не принимает и не отправляет авиарейсы из-за ограничений, который действовали в Московской области.
«В связи с этим рейс авиакомпании Red Wings WZ020 Тель-Авив — Жуковский совершил посадку в запасном аэропорту Волгоград, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани. — Рейс прибудет в Жуковский после возобновления штатной работы аэропорта».
По данным на онлайн-табло аэропорта Гумрак, самолет из Тель-Авива сел в Волгограде в 6.08. Планируется, что он отправится в направлении столицы в 9.30.
Напомним, 11 марта в аэропорту Волгограда задержали несколько вылетов авиарейсов до Москвы и один до Санкт-Петербурга. В ночь на вторник столица России столкнулась с массированной атакой БПЛА. Как сообщил в своем тг-канале мэр Сергей Собянин, к 7.00 силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы.